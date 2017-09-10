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Магомед Оздоев: я сам был мотивирован поработать с таким великим тренером, как Бердыев

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура РФПЛ со "Спартаком".

"Попросил замену. Думал, смогу продолжить матч, но не получилось. Повреждение произошло во время единоборства с Ребровым, Артём попал в колено.

Игра во втором тайме не поменялась, просто "Спартаку" повезло забить быстрый гол. Это повлияло на ход игры. Мы допустили маленькую погрешность, которую спартаковцы использовали. Класс соперников позволяет реализовывать такие моменты, а так, не сказал бы, что "Спартак" показал суперигру. Пропустив на 48-й минуте, мы раскрылись, потому что хотели сравнять счёт, и у противников стали получаться моменты.

Судья хорошо отработал матч, претензий к нему не должно быть ни у "Спартака", ни у "Рубина". Единственный момент, который можно обсудить, — когда Попов влетел в Канунникова.

Давления по поводу того, что играл против команды, в которую мог перейти, не испытывал. Да, это статусный матч — против "Спартака", в Москве, но ничего сверхъестественного. Готовились, как и ко всем соперникам. Как Курбан Бердыев мотивировал остаться в "Рубине"? Мотивировать меня оставаться в "Рубине" было лишним: я и сам был мотивирован поработать с таким великим тренером, как Бердыев. Получу от этого намного больше, чем потеряю", - цитирует Оздоева "Чемпионат.сом".
Теги: Оздоев Рубин Бердыев Спартак
Сегодня, 10:41
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№1 Написал: Валерия Сугак (Сегодня, 11:09) #
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