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Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год?

Следственные органы рассматривают обстоятельства сделок, которые проводило бывшее руководство московского "Динамо", сообщил член общественно-экспертного совета "Динамо" Сергей Степашин.

"Как можно было подписать трехлетний контракт с [Павлом] Погребняком, который сидит на лавке, с зарплатой почти 2,5 млн евро в год? Такие контракты подписывали. За такие дела надо спрашивать. Сейчас следственные органы работают по поводу некоторых сделок, которые были проведены еще тем менеджментом.

Со всеми долгами рассчитались. ВТБ остается, три года будет нас поддерживать, надо думать о том, как прожить эти три года.

Если вы обратили внимание, наши клубы, кроме четырех-пяти, находятся в предынфарктном состоянии с точки зрения финансового положения. Надо менять систему трансферов, рынка. Трансферный рынок взвинчивать нельзя. Не могут две-три государственные компании делать основу всего трансферного рынка, мы так не выдержим", - цитирует Степашина ТАСС.
Теги: Степашин Динамо
Сегодня, 16:50
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(3)
№6 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 18:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
По ходу Гурамчика найдут и посодют. я знаю, где сидит Аджоев. Пока не там, где должен.

да ты, козлина свинская, на всех ветках...
Регистрация: 24.09.2013
№5 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 18:06) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Lacan
он жаждал видеть его в составе

Да там явно с откатом сделка прошла, скажем прописали в его контракте подъёмные те же 2,5 млн и вот их и получил менеджмент.
Регистрация: 3.05.2015
№4 Написал: Lacan (Сегодня, 17:53) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Скажите спасибо недотренеру Кобелеву- он жаждал видеть его в составе и тупорылым генералам, которые всячески поддерживали это ничтожество!
Регистрация: 27.09.2011
№3 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 17:28) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
"сообщил член общественно-экспертного совета "Динамо" Сергей Степашин."
Погребняк c 2015 года с такой зп в клубе, что же он не суетился изначально?
Регистрация: 10.09.2012
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:18) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
По ходу Гурамчика найдут и посодют. я знаю, где сидит Аджоев. Пока не там, где должен.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 17:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не могут две-три государственные компании делать основу всего трансферного рынка, мы так не выдержим"

Две -три не могут, а одна может.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
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