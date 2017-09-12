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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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16:50
Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год? (6)
Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год? (6)
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Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год?
Следственные органы рассматривают обстоятельства сделок, которые проводило бывшее руководство московского "Динамо", сообщил член общественно-экспертного совета "Динамо" Сергей Степашин.
"Как можно было подписать трехлетний контракт с [Павлом] Погребняком, который сидит на лавке, с зарплатой почти 2,5 млн евро в год? Такие контракты подписывали. За такие дела надо спрашивать. Сейчас следственные органы работают по поводу некоторых сделок, которые были проведены еще тем менеджментом.
Со всеми долгами рассчитались. ВТБ остается, три года будет нас поддерживать, надо думать о том, как прожить эти три года.
Если вы обратили внимание, наши клубы, кроме четырех-пяти, находятся в предынфарктном состоянии с точки зрения финансового положения. Надо менять систему трансферов, рынка. Трансферный рынок взвинчивать нельзя. Не могут две-три государственные компании делать основу всего трансферного рынка, мы так не выдержим", - цитирует Степашина ТАСС.
"Как можно было подписать трехлетний контракт с [Павлом] Погребняком, который сидит на лавке, с зарплатой почти 2,5 млн евро в год? Такие контракты подписывали. За такие дела надо спрашивать. Сейчас следственные органы работают по поводу некоторых сделок, которые были проведены еще тем менеджментом.
Со всеми долгами рассчитались. ВТБ остается, три года будет нас поддерживать, надо думать о том, как прожить эти три года.
Если вы обратили внимание, наши клубы, кроме четырех-пяти, находятся в предынфарктном состоянии с точки зрения финансового положения. Надо менять систему трансферов, рынка. Трансферный рынок взвинчивать нельзя. Не могут две-три государственные компании делать основу всего трансферного рынка, мы так не выдержим", - цитирует Степашина ТАСС.
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