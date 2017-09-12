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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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На матч "Тосно" - "Спартак" продано 1100 билетов
На матч 10-го тура РФПЛ "Тосно" - "Спартак" на сегодняшний день реализовано 1100 билетов, сообщает "Чемпионат.сом". По словам работников клуба из Ленинградской области, аншлага на предстоящей встрече не ожидается.
Динамика продаж совпадает с реализацией билетов на игру против "Зенита" в 3-м туре РФПЛ. В том матче на стадион "Петровский" пришло 12 555 зрителей. В клубе ожидают, что предстоящую игру со "Спартаком" посетят около 12 тыс. болельщиков.
Динамика продаж совпадает с реализацией билетов на игру против "Зенита" в 3-м туре РФПЛ. В том матче на стадион "Петровский" пришло 12 555 зрителей. В клубе ожидают, что предстоящую игру со "Спартаком" посетят около 12 тыс. болельщиков.
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