Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

На матч "Тосно" - "Спартак" продано 1100 билетов

На матч 10-го тура РФПЛ "Тосно" - "Спартак" на сегодняшний день реализовано 1100 билетов, сообщает "Чемпионат.сом". По словам работников клуба из Ленинградской области, аншлага на предстоящей встрече не ожидается.

Динамика продаж совпадает с реализацией билетов на игру против "Зенита" в 3-м туре РФПЛ. В том матче на стадион "Петровский" пришло 12 555 зрителей. В клубе ожидают, что предстоящую игру со "Спартаком" посетят около 12 тыс. болельщиков.
Теги: Тосно Спартак
Сегодня, 17:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.