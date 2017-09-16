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Сборная генпрокуратуры России разгромила коллег из Италии на "Открытие Арене"

Команда Генеральной Прокуратуры России на "Открытие Арене" уверенно переиграла сборную Национального управления Италии по борьбе с мафией и терроризмом, сообщает Sportbox.

Матч закончился со счётом 4:1 в пользу российской команды.
Сегодня, 16:14
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