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Антон Шунин: надеюсь, что Панченко поможет и нам в этом сезоне, и сборной на ЧМ-2018

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин надеется, что нападающий команды Кирилл Панченко успеет восстановиться от травмы и вернуться на поле в текущем сезоне.

"Перед началом прошлого сезона состав "Динамо" сильно обновился. Пришли новые игроки, в том числе Кирилл. На сборах строился новый коллектив — после тренировок мы часто собирались вместе и обсуждали нашу игру. Кирилл быстро стал частью "Динамо". В команду он пришёл из ЦСКА за игровой практикой, несмотря на то что прошлый сезон "Динамо" провело в ФНЛ. Он усердно работал, хорошо начал сезон, как и вся команда.

Кирилл принимает участие в большинстве атак клуба. У Пани сильный удар — благодаря этому он забил много голов со средней и дальней дистанции. Его трудолюбие и хороший коллектив в «Динамо» — вот основные причины того, что он продолжил забивать и в этом сезоне.

Сегодня Паня и Рык приехали на базу, вышли с командой на поле, после чего Паня сразу улетел в Италию. Мы все пожелали им скорейшего выздоровления и быстрее вернуться на поле. Панченко — один из ключевых игроков команды, без которого нам будет непросто. Надеемся, что он ещё поможет в этом сезоне "Динамо" и сможет принять участие в чемпионате мира в составе сборной России", - цитирует Шунина "Чемпионат.сом".
Теги: Шунин Динамо Панченко Сборная России
Вчера, 22:04
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