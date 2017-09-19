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Наиль Измайлов: вместе мы выиграли золото, вместе нам и жить дальше - одной семьей

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что что ответственность за результат с тренеров, футболистов и руководства клуба никто не снимал.

"Вместе мы в прошлом сезоне выиграли золото, вместе нам и жить дальше - одной семьей. Хочу, чтобы мы верили друг другу, верили главному тренеру, верили в игроков. Ответственность за результат никто не снимал – ни с тренера, ни с футболистов, ни с руководства клуба. У нас с вами есть "Спартак", есть миллионы болельщиков, которые переживают и поддерживают команду. Мы должны их уважать и профессионально относиться к своим обязанностям", - цитирует Измайлова официальный сайт "Спартака".
Теги: Спартак
Сегодня, 01:45
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