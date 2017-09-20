Марко Трабукки: Каррера сам предложил клубу Петковича

Итальянский агент Марко Трабукки отметил, что главный тренер "Спартака"? Массимо Каррера доволен селекционной работой клуба прошлым летом.– Нет. Думаю, что Массимо доволен. Наверное, он просто ждал новых игроков к началу сбора. Возможно, в этом году футболисты "Спартака" менее мотивированы, чем в прошлом году или недостаточно мастеровиты, чтобы успешно выступать на два фронта. Не забывайте о том, что в прошлом году все соперники "Спартака" имели ряд серьезных и объективных проблем, которые частично помогли красно-белым стать чемпионом.– На эту позицию рассматривался только свободный агент. И Массимо в этой ситуации посчитал Петковича одной из лучших кандидатур. Он сам предложил клубу этого игрока, а ему, в свою очередь, знакомый агент Джанлука Фиорини. Вы же понимаете, что Каррера не мазохист. Если бы у него было 5, 10 или 15 миллионов на правого защитника, он бы, наверное, не приобрел Петковича, а купил бы, допустим, Мариу Фернандеса.