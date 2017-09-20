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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Марко Трабукки: Каррера сам предложил клубу Петковича
Итальянский агент Марко Трабукки отметил, что главный тренер "Спартака"? Массимо Каррера доволен селекционной работой клуба прошлым летом.
– Каррера недоволен селекцией?
– Нет. Думаю, что Массимо доволен. Наверное, он просто ждал новых игроков к началу сбора. Возможно, в этом году футболисты "Спартака" менее мотивированы, чем в прошлом году или недостаточно мастеровиты, чтобы успешно выступать на два фронта. Не забывайте о том, что в прошлом году все соперники "Спартака" имели ряд серьезных и объективных проблем, которые частично помогли красно-белым стать чемпионом.
– Одна из загадок трансферной кампании – как Массимо мог согласиться взять защитника Петковича?
– На эту позицию рассматривался только свободный агент. И Массимо в этой ситуации посчитал Петковича одной из лучших кандидатур. Он сам предложил клубу этого игрока, а ему, в свою очередь, знакомый агент Джанлука Фиорини. Вы же понимаете, что Каррера не мазохист. Если бы у него было 5, 10 или 15 миллионов на правого защитника, он бы, наверное, не приобрел Петковича, а купил бы, допустим, Мариу Фернандеса.
"Спорт-Экспресс"
– Каррера недоволен селекцией?
– Нет. Думаю, что Массимо доволен. Наверное, он просто ждал новых игроков к началу сбора. Возможно, в этом году футболисты "Спартака" менее мотивированы, чем в прошлом году или недостаточно мастеровиты, чтобы успешно выступать на два фронта. Не забывайте о том, что в прошлом году все соперники "Спартака" имели ряд серьезных и объективных проблем, которые частично помогли красно-белым стать чемпионом.
– Одна из загадок трансферной кампании – как Массимо мог согласиться взять защитника Петковича?
– На эту позицию рассматривался только свободный агент. И Массимо в этой ситуации посчитал Петковича одной из лучших кандидатур. Он сам предложил клубу этого игрока, а ему, в свою очередь, знакомый агент Джанлука Фиорини. Вы же понимаете, что Каррера не мазохист. Если бы у него было 5, 10 или 15 миллионов на правого защитника, он бы, наверное, не приобрел Петковича, а купил бы, допустим, Мариу Фернандеса.
"Спорт-Экспресс"
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