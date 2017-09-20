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Борис Игнатьев: ЦСКА должен был обыгрывать "Авангард" и полурезервным составом

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что ЦСКА даже без ряда лидеров должен был побеждать курский "Авангард".

"Армейцы вскоре сыграют матч чемпионата России и встречу Лиги чемпионов. Но ведь футболисты, вышедшие на поле - с большими претензиями, с серьезным отношением к себе, они требуют хороших контрактов. И им сегодня дается шанс подтвердить свое реноме, а оказывается, что они несостоятельны. Такие игроки, как (Бибрас) Натхо, (Аарон) Оланаре, (Георгий) Миланов, (Федор) Чалов - разве они не способны решить несложную задачу обыграть команду, которая находится во второй десятке первого дивизиона? Они просто обязаны ее побеждать.

Я прекрасно понимаю руководство армейцев, которое теперь наверняка будет иметь с ними разговор. Натхо - опытный футболист и, наверное, говорил, что достоин играть в основном составе. Пожалуйста, вот сегодня ты играешь в основе - подтверждай свои амбиции игрой и докажи, что тренер ошибается. Это самый действенный способ дать возможность пересмотреть отношение к тебе", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
Теги: Игнатьев ЦСКА Авангард
Вчера, 23:28
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№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Игорь Казьмин
Борис Петрович....а что игроки Курска не Мужики ....приехали футболисты ЦСКА...ВСЁ РАВНО В КАКОМ СОСТАВЕ...ИМ ЧТО СРАЗУ СДАВАТЬСЯ. ЕСЛИ У ЦСКА КТО ТО ПОЛУЧИТ ТРАВМУ ...НЕ ХОЧУ ЭТОГО...ТО ЦСКА НЕ НАЙДЁТ ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ-ВОТ О ЧЁМ ВАМ НУЖНО СКАЗАТЬ....А ВЫ ....


Ну конечно же мужики. Более того, Авангард сыграл грамотно и изо всех сил. А Игнатьев хотел сказать, что с такой игрой которую показали игроки ЦСКА им нечего делать в основе команды.
Абсолютно верно сказал. Отсутствие мысли и желания в игре, даже уже от опытных игроков, вот что продемонстрировал сегодня ЦСКА.
Регистрация: 10.10.2006
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:46) #
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Борис Петрович....а что игроки Курска не Мужики ....приехали футболисты ЦСКА...ВСЁ РАВНО В КАКОМ СОСТАВЕ...ИМ ЧТО СРАЗУ СДАВАТЬСЯ. ЕСЛИ У ЦСКА КТО ТО ПОЛУЧИТ ТРАВМУ ...НЕ ХОЧУ ЭТОГО...ТО ЦСКА НЕ НАЙДЁТ ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ-ВОТ О ЧЁМ ВАМ НУЖНО СКАЗАТЬ....А ВЫ ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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