Сергей Андреев: на мой взгляд, Полоз сильнее Дриусси, а Нобоа сильнее Паредеса

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев после матча 11-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом" (0:2) заявил, что форвард сине-бело-голубых Дмитрий Полоз сильнее одноклубника Себастьяна Дриусси.– Да мне как-то не холодно и не жарко от этого. Я удивлен другим.– Что он до этого редко проходил в стартовый состав. Мало играл. На мой взгляд, Полоз сильнее Дриусси. Кроме того, Нобоа, считаю, сильнее Паредеса. Но это мое видение. А Манчини с ними работает 24 часа в сутки.