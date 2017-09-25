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Динияр Билялетдинов: вариант с Австралией был, но хотелось что-то поближе

Полузащитник "Тракая" Динияр Билялетдинов признался, что мог продолжить карьеру в Австралии.

"У меня была задача уехать играть в какой-нибудь европейский чемпионат. Понятно, что трансферное окно закрывалось, но я был свободный агент. И агент Джамал Акаев поспособствовал решению этой задачи. Другие варианты были, но всё в подвешенном состоянии. Хотелось уже играть, а не тянуть время и ждать. Финансовые вопросы – это всё на втором плане, сейчас важно играть в футбол.

Вариант с Австралией? Было дело, но это очень далеко, мягко говоря. Хотелось что-то поближе.

Никаких разговоров с руководством "Арарата" о возможном переходе не было. Когда первый раз мне позвонили об "Арарате", я вообще подумал, что это тот самый "Арарат", а не московский (смеется). Просто находился за пределами России и был не в курсе. Даже не знал, что ответить", — цитирует Билялетдинова "Чемпионат.сом".
Теги: Билялетдинов Д.
Сегодня, 04:58
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