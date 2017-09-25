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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Булавин: "Зенит" с первых минут взял инициативу в свои руки и играл первым номером (1)
Вячеслав Булавин: "Зенит" с первых минут взял инициативу в свои руки и играл первым номером (1)
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Андрей Будогосский: в "листе ФИФА" могут оказаться и арбитры, которые допускали ошибки в чемпионате России
Вчера 22:42
Андреас Гранквист: Дзюба два метра ростом, 100 кг веса, конечно, он все мячи выигрывает (видео)
Андреас Гранквист: Дзюба два метра ростом, 100 кг веса, конечно, он все мячи выигрывает (видео)
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Игорь Шалимов: «Зенит» – фаворит. Единственное, что может им помешать – игра на два фронта (5)
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Роберто Манчини: у "Краснодара" удивительный стадион, сильная команда и прекрасный тренер (видео) (15)
Вчера 21:52
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Вчера 21:37
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Вчера 19:25
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ЦСКА стал обладателем женского Кубка России (16)
Сергей Андреев: наверное, пора говорить, что "Зенит" – чемпион
Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев? остался доволен матчем 11-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом" (0:2).
– Шикарный матч во всех отношениях?
– Хороший! Вне всякого сомнения. Первый тайм очень мощно провел "Зенит". Гости играли продуктивно, два забили. Конечно, питерцам было легче в атаке. Кокорин, Дзюба и Полоз превосходили одного Смолова. Когда у Федора после перерыва появился в помощниках еще и Вандерсон, ему стало проще.
– Главный вывод, который сделали по итогам этого поединка? Не пора ли вообще говорить, что "Зенит" – чемпион?
– Наверное, пора. Но как-то не хочется.
"Спорт-Экспресс"
– Шикарный матч во всех отношениях?
– Хороший! Вне всякого сомнения. Первый тайм очень мощно провел "Зенит". Гости играли продуктивно, два забили. Конечно, питерцам было легче в атаке. Кокорин, Дзюба и Полоз превосходили одного Смолова. Когда у Федора после перерыва появился в помощниках еще и Вандерсон, ему стало проще.
– Главный вывод, который сделали по итогам этого поединка? Не пора ли вообще говорить, что "Зенит" – чемпион?
– Наверное, пора. Но как-то не хочется.
"Спорт-Экспресс"
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