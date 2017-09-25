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Владислав Радимов: "Зенит" провёл первый тайм как настоящая сильная европейская команда

Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов в эфире "Радио Зенит" поделился впечатлениями от победы в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с "Краснодаром".

"Зенит" провёл первый тайм так, как должна делать настоящая сильная европейская команда: прессинг, давление на оборону соперника, отбор на чужой половине или в начале своей, полное игровое преимущество, отличные атаки, высокие скорости. Это всё было замечательно, и смотреть матч было великолепно.

Что касается игры в обороне, команда практически не совершила ошибок. Практически, поскольку "Краснодар" всё-таки тоже умеет играть, и пару моментов в концовке у ворот "Зенита" мы увидели. Но это всё-таки заслуга в первую очередь "Краснодара". А так практически всё было перекрыто, играли чётко. Тренерский штаб "Зенита" настолько разобрал игру соперника, что итог матча — это в большей степени тренерская победа", — сказал Радимов.

"Чемпионат.сом"
Теги: Радимов Зенит Краснодар
Сегодня, 21:11
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