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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Антон Заболотный: я не Дзюба, я ни на кого не похож
Нападающий "Тосно" Антон Заболотный считает, что незаменимых людей нет.
– Вы уже говорили, что не любите сравнения с другими футболистами. Но вас в сборной сейчас рассматривают как замену Артему Дзюбе. Готовы справиться с функциями форварда "Зенита"?
– Знаю одно. Я уже поиграл во многих клубах, где приходилось конкурировать со старожилами. В футбольном мире все прекрасно понимают, что незаменимых людей нет. Если мне сейчас выпадет шанс заменить Дзюбу, я его не упущу. На моем месте так бы ответил, наверное, любой нападающий. Такая у нас судьба.
– Но с Дзюбой вы бы по-прежнему параллели не проводили?
– Нет. Я не Дзюба, а форвард другого плана. Каждый футболист индивидуален. У Артема есть свои сильные стороны, у меня – свои. Специалисты могут нас с ним сравнивать, но я ни на кого не похож.
"Спорт-Экспресс"
– Вы уже говорили, что не любите сравнения с другими футболистами. Но вас в сборной сейчас рассматривают как замену Артему Дзюбе. Готовы справиться с функциями форварда "Зенита"?
– Знаю одно. Я уже поиграл во многих клубах, где приходилось конкурировать со старожилами. В футбольном мире все прекрасно понимают, что незаменимых людей нет. Если мне сейчас выпадет шанс заменить Дзюбу, я его не упущу. На моем месте так бы ответил, наверное, любой нападающий. Такая у нас судьба.
– Но с Дзюбой вы бы по-прежнему параллели не проводили?
– Нет. Я не Дзюба, а форвард другого плана. Каждый футболист индивидуален. У Артема есть свои сильные стороны, у меня – свои. Специалисты могут нас с ним сравнивать, но я ни на кого не похож.
"Спорт-Экспресс"
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