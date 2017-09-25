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Антон Заболотный: я не Дзюба, я ни на кого не похож

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный считает, что незаменимых людей нет.

– Вы уже говорили, что не любите сравнения с другими футболистами. Но вас в сборной сейчас рассматривают как замену Артему Дзюбе. Готовы справиться с функциями форварда "Зенита"?

– Знаю одно. Я уже поиграл во многих клубах, где приходилось конкурировать со старожилами. В футбольном мире все прекрасно понимают, что незаменимых людей нет. Если мне сейчас выпадет шанс заменить Дзюбу, я его не упущу. На моем месте так бы ответил, наверное, любой нападающий. Такая у нас судьба.

– Но с Дзюбой вы бы по-прежнему параллели не проводили?

– Нет. Я не Дзюба, а форвард другого плана. Каждый футболист индивидуален. У Артема есть свои сильные стороны, у меня – свои. Специалисты могут нас с ним сравнивать, но я ни на кого не похож.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Заболотный Дзюба
Вчера, 23:10
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