Александр Мостовой: Сафонов – молодец, но Дасаев лучший российский вратарь для меня

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о четырех сейфах российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка с "Фламенго".
Фото: Getty Images
"Рад за Матвея, он показал свой уровень, в котором лично я, например, никогда не сомневался. Да, он не так часто играл в этом сезоне, но хочется верить, что матч против "Фламенго" станет переломным моментом для него. Лучший российский вратарь? Не думаю, это слишком громкие слова. Матвей – молодец, но для меня лучшим российским вратарем всегда будет Ринат Дасаев", - отметил Мостовой.

Матвей Сафонов отбил четыре удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал обладателем уникального достижения, отразив четыре пенальти подряд на турнирах ФИФА впервые в истории футбола.

Сафонов взял уже шестой трофей вместе с французским клубом. На его счету также – победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции. Кроме того, российский голкипер выиграл в составе парижан Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

