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"Ростов" продолжает подготовку к матчу со с "СКА-Хабаровск"

Сегодня утром тренерский штаб и футболисты "Ростова" собрались на своей базе и отправились на запасное поле стадиона "Олимп-2", где состоялось очередное занятие желто-синих.

В тренировке команды принимали два игрока молодежки – Максим Сухомлинов и Дмитрий Христис.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов СКА-Хабаровск
Сегодня, 16:42
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