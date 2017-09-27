"Ростов" продолжает подготовку к матчу со с "СКА-Хабаровск"

Сегодня утром тренерский штаб и футболисты "Ростова" собрались на своей базе и отправились на запасное поле стадиона "Олимп-2", где состоялось очередное занятие желто-синих.В тренировке команды принимали два игрока молодежки – Максим Сухомлинов и Дмитрий Христис.