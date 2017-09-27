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Сергей Кирьяков: если Раушу дают гражданство, значит, на него очень рассчитывают

Опыт игры в Бундеслиге защитника "Кельна" Константина Рауша, получившего право выступать за сборную России, позволяет на него рассчитывать в матчах за национальную команду, заявил экс-игрок сборной России, ныне тренер Сергей Кирьяков.

"Если главный тренер считает, что этот игрок нужен, значит, есть на то причины. Все-таки если дают гражданство, значит, на него очень рассчитывают. Если бы он был среднего уровня и ничем не отличался от наших, это бы не имело смысла. Думаю, (главный тренер) Станислав Черчесов делает на него определенную ставку. Левоногих у нас не так много, к тому же Рауш играет в таком сильном чемпионате на протяжении многих лет. Он опытный, на него можно рассчитывать", - цитирует Рауша "Р-Спорт".
Теги: Кирьяков Роша
Сегодня, 20:23
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№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 20:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Никто ему гражданство не дает, у него уже есть российский паспорт.
Потому он сходу и сыграл по первому приглашению в отличии от Нойштедера, Гильерме и Фернандеса.
Регистрация: 26.12.2008
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