Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:07
Евгений Аксенов: основная задача ЦСКА - растить молодых игроков, а не набирать очки в юношеской Лиге УЕФА (3)
Евгений Аксенов: основная задача ЦСКА - растить молодых игроков, а не набирать очки в юношеской Лиге УЕФА (3)
16:25
Валерий Газзаев: нужно сокращать дотации профессиональному спорту, и больше внимания уделять массовому (5)
Валерий Газзаев: нужно сокращать дотации профессиональному спорту, и больше внимания уделять массовому (5)
13:58
Юрий Гаврилов: думал, будет такая же ситуация, как в параллельном матче где "Севилья" разобралась с "Марибором" (10)
Юрий Гаврилов: думал, будет такая же ситуация, как в параллельном матче где "Севилья" разобралась с "Марибором" (10)
13:44
Роберто Манчини: матч с "Реалом Сосьедад" будет, возможно, одним из самых сложных в сезоне (59)
Роберто Манчини: матч с "Реалом Сосьедад" будет, возможно, одним из самых сложных в сезоне (59)
12:59
Себастьян Дриусси: в Испании к "Реалу Сосьедад" относятся очень серьезно, и нам посоветовали так же (1)
Себастьян Дриусси: в Испании к "Реалу Сосьедад" относятся очень серьезно, и нам посоветовали так же (1)
12:50
Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
Сергей Кирьяков: если Раушу дают гражданство, значит, на него очень рассчитывают
Опыт игры в Бундеслиге защитника "Кельна" Константина Рауша, получившего право выступать за сборную России, позволяет на него рассчитывать в матчах за национальную команду, заявил экс-игрок сборной России, ныне тренер Сергей Кирьяков.
"Если главный тренер считает, что этот игрок нужен, значит, есть на то причины. Все-таки если дают гражданство, значит, на него очень рассчитывают. Если бы он был среднего уровня и ничем не отличался от наших, это бы не имело смысла. Думаю, (главный тренер) Станислав Черчесов делает на него определенную ставку. Левоногих у нас не так много, к тому же Рауш играет в таком сильном чемпионате на протяжении многих лет. Он опытный, на него можно рассчитывать", - цитирует Рауша "Р-Спорт".
"Если главный тренер считает, что этот игрок нужен, значит, есть на то причины. Все-таки если дают гражданство, значит, на него очень рассчитывают. Если бы он был среднего уровня и ничем не отличался от наших, это бы не имело смысла. Думаю, (главный тренер) Станислав Черчесов делает на него определенную ставку. Левоногих у нас не так много, к тому же Рауш играет в таком сильном чемпионате на протяжении многих лет. Он опытный, на него можно рассчитывать", - цитирует Рауша "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.