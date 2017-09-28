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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Бубнов: Дзюба для Манчини никто!
Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказал мнение, что нападающий "Зенита" Артём Дзюба не тот форвард, в котором нуждается наставник петербургской команды Роберто Манчини.
"Манчини выпускает на поле Дзюбу, но это не тот нападающий, который ему нужен. Нужно ещё понять психологию Манчини. Кто такой Дзюба для Манчини? Никто! Потому что он работал с такими звёздами… Он приходит в клуб, и из Дзюбы чёрт знает что делают.
Поэтому Манчини может сказать руководству, что это не тот игрок, который мне нужен. И на этом всё закончится", — цитирует Бубнова Sportbox.
"Манчини выпускает на поле Дзюбу, но это не тот нападающий, который ему нужен. Нужно ещё понять психологию Манчини. Кто такой Дзюба для Манчини? Никто! Потому что он работал с такими звёздами… Он приходит в клуб, и из Дзюбы чёрт знает что делают.
Поэтому Манчини может сказать руководству, что это не тот игрок, который мне нужен. И на этом всё закончится", — цитирует Бубнова Sportbox.
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