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Александр Бубнов: у "Рубина" затянулась полоса неудач

Бывший защитник "Спартака", футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своими мыслями в преддверии матча 12-го тура чемпионата России "Рубин" - "Амкар".

"Амкар" в последнее время подправил ситуацию, а у "Рубина" затянулась полоса неудач. В Казани команда Курбана Бердыева должна, наконец, переломить негативную для себя тенденцию", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Рубин Амкар
Сегодня, 17:28
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