Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:28
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (6)
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (6)
12:58
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Александр Бубнов: у "Рубина" затянулась полоса неудач
Бывший защитник "Спартака", футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своими мыслями в преддверии матча 12-го тура чемпионата России "Рубин" - "Амкар".
"Амкар" в последнее время подправил ситуацию, а у "Рубина" затянулась полоса неудач. В Казани команда Курбана Бердыева должна, наконец, переломить негативную для себя тенденцию", - цитирует Бубнова Sportbox.
"Амкар" в последнее время подправил ситуацию, а у "Рубина" затянулась полоса неудач. В Казани команда Курбана Бердыева должна, наконец, переломить негативную для себя тенденцию", - цитирует Бубнова Sportbox.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.