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Массимо Каррера: Аленичев назвал Пашалича средним игроком? В следующий раз позвоню ему

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал слова бывшего наставника команды Дмитрия Аленичева о полузащитнике Марио Пашаличе.

"Аленичев назвал Пашалича средним игроком и сказал, что можно было усилиться более классным футболистом? В следующий раз я позвоню ему. У каждого свои взгляды. Я уважаю то, что делает Аленичев, поздравляю его с первым местом в ФНЛ. Порой в футболе 1+1 не всегда 2. Я уважаю его мнение. Пашалич может нравиться или не нравиться кому угодно. Я считаю, что он подходящий для нас игрок", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Аленичев Спартак
Сегодня, 19:09
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