Матч "Локомотив" - "Динамо" начнётся с минуты молчания в память об Алексее Арифуллине

Матч 12-го тура чемпионата России между московскими "Локомотивом" и "Динамо" начнется с минуты молчания в память о бывшем защитнике железнодорожников Алексее Арифуллине, сообщили в пресс-службе РФПЛ."Игре будет предшествовать минута молчания", - сказали в пресс-службе.Встреча состоится в воскресенье на стадионе "РЖД-Арена".Арифуллин скончался в четверг из-за сердечной недостаточности в возрасте 46 лет. Похороны пройдут в субботу в 9:30 мск на Митинском кладбище. Футболист выступал за "Локомотив" с 1989 по 2000 год и провел за клуб 287 матчей. В составе московской команды он трижды выигрывал Кубок России, по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионата России.