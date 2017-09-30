Матч "Локомотив" - "Динамо" начнётся с минуты молчания в память об Алексее Арифуллине

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:43
Марко Асенсио: не думаю о "Золотом мяче"
Марко Асенсио: не думаю о "Золотом мяче"
Вчера 23:24
Роберто Манчини поддержал попавшего в ДТП Агуэро
Роберто Манчини поддержал попавшего в ДТП Агуэро
Вчера 22:57
Игорь Шалимов: конечно, все разочарованы (4)
Игорь Шалимов: конечно, все разочарованы (4)
Вчера 22:28
Массимо Каррера: Пашаличу нужно отдохнуть (4)
Массимо Каррера: Пашаличу нужно отдохнуть (4)
Вчера 21:39
Миодраг Божович: самое главное для нас – набрать три очка (2)
Миодраг Божович: самое главное для нас – набрать три очка (2)
Вчера 21:16
Николай Писарев: российские футболисты не востребованы и не конкурентоспособны в Европе (4)
Николай Писарев: российские футболисты не востребованы и не конкурентоспособны в Европе (4)
Вчера 20:16
Тульский "Арсенал" впервые в истории забил гол "Краснодару" (1)
Тульский "Арсенал" впервые в истории забил гол "Краснодару" (1)
Вчера 20:13
Массимо Каррера: с "Уралом" постараемся играть на победу (8)
Массимо Каррера: с "Уралом" постараемся играть на победу (8)
Вчера 20:08
"Кельн" подписал 38-летнего Писарро
"Кельн" подписал 38-летнего Писарро
Вчера 19:53
Александр Самедов: если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!" (7)
Александр Самедов: если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!" (7)
Вчера 19:09
Массимо Каррера: Аленичев назвал Пашалича средним игроком? В следующий раз позвоню ему (17)
Массимо Каррера: Аленичев назвал Пашалича средним игроком? В следующий раз позвоню ему (17)
Вчера 18:42
Китайские владельцы "Милана" ищут новых инвесторов (3)
Китайские владельцы "Милана" ищут новых инвесторов (3)
Вчера 18:29
Илья Кутепов: "Спартак" занимает не то место, какое должен (7)
Илья Кутепов: "Спартак" занимает не то место, какое должен (7)
Вчера 18:19
Артем Руднев завершил карьеру в 29 лет (2)
Артем Руднев завершил карьеру в 29 лет (2)
Матч "Локомотив" - "Динамо" начнётся с минуты молчания в память об Алексее Арифуллине
Матч 12-го тура чемпионата России между московскими "Локомотивом" и "Динамо" начнется с минуты молчания в память о бывшем защитнике железнодорожников Алексее Арифуллине, сообщили в пресс-службе РФПЛ.
"Игре будет предшествовать минута молчания", - сказали в пресс-службе.
Встреча состоится в воскресенье на стадионе "РЖД-Арена".
Арифуллин скончался в четверг из-за сердечной недостаточности в возрасте 46 лет. Похороны пройдут в субботу в 9:30 мск на Митинском кладбище. Футболист выступал за "Локомотив" с 1989 по 2000 год и провел за клуб 287 матчей. В составе московской команды он трижды выигрывал Кубок России, по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионата России.
ТАСС
"Игре будет предшествовать минута молчания", - сказали в пресс-службе.
Встреча состоится в воскресенье на стадионе "РЖД-Арена".
Арифуллин скончался в четверг из-за сердечной недостаточности в возрасте 46 лет. Похороны пройдут в субботу в 9:30 мск на Митинском кладбище. Футболист выступал за "Локомотив" с 1989 по 2000 год и провел за клуб 287 матчей. В составе московской команды он трижды выигрывал Кубок России, по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионата России.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.