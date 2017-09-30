Курбан Бердыев: есть игроки, повторяющие одни и те же ошибки, но я вынужден их ставить

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал поражение от "Амкара" (0:1).- Повторяем одну и ту же ошибку: потеря концентрации. С "Уралом" так было, сегодня. Одна атака – один гол. Есть проблемы в позиционной атаке, мы над этим работаем. Надеюсь, все будет хорошо.— Да, есть, но нужно время. Это организация обороны, мы повторяем одни и те же ошибки. Есть травмированные Камболов и Кузьмин, которых не хватает. Есть игроки, повторяющие одни и те же ошибки, и я вынужден их ставить.