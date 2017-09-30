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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Курбан Бердыев: есть игроки, повторяющие одни и те же ошибки, но я вынужден их ставить
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал поражение от "Амкара" (0:1).
- Повторяем одну и ту же ошибку: потеря концентрации. С "Уралом" так было, сегодня. Одна атака – один гол. Есть проблемы в позиционной атаке, мы над этим работаем. Надеюсь, все будет хорошо.
- Есть понимание, как этими ресурсами выправлять ситуацию?
— Да, есть, но нужно время. Это организация обороны, мы повторяем одни и те же ошибки. Есть травмированные Камболов и Кузьмин, которых не хватает. Есть игроки, повторяющие одни и те же ошибки, и я вынужден их ставить.
ФК "Рубин"
- Повторяем одну и ту же ошибку: потеря концентрации. С "Уралом" так было, сегодня. Одна атака – один гол. Есть проблемы в позиционной атаке, мы над этим работаем. Надеюсь, все будет хорошо.
- Есть понимание, как этими ресурсами выправлять ситуацию?
— Да, есть, но нужно время. Это организация обороны, мы повторяем одни и те же ошибки. Есть травмированные Камболов и Кузьмин, которых не хватает. Есть игроки, повторяющие одни и те же ошибки, и я вынужден их ставить.
ФК "Рубин"
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