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Курбан Бердыев: есть игроки, повторяющие одни и те же ошибки, но я вынужден их ставить

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал поражение от "Амкара" (0:1).

- Повторяем одну и ту же ошибку: потеря концентрации. С "Уралом" так было, сегодня. Одна атака – один гол. Есть проблемы в позиционной атаке, мы над этим работаем. Надеюсь, все будет хорошо.

- Есть понимание, как этими ресурсами выправлять ситуацию?

— Да, есть, но нужно время. Это организация обороны, мы повторяем одни и те же ошибки. Есть травмированные Камболов и Кузьмин, которых не хватает. Есть игроки, повторяющие одни и те же ошибки, и я вынужден их ставить.

ФК "Рубин"
Теги: Бердыев Рубин Амкар
Сегодня, 19:20
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