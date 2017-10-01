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Денис Глушаков: такими игроками, как Шишкин, нельзя разбрасываться

Капитан "Спартака" Денис Глушаков выразил мнение, что "Локомотив" напрасно позволил уйти в "Краснодар" полузащитнику Роману Шишкину.

"Хорошо, что у меня есть такой друг. Есть кому довериться. В трудную минуту, если есть какие-то проблемы, можно позвонить и просто даже душу открыть. Не всем так позвонишь и расскажешь, какие у тебя проблемы или радостные моменты.

Что касается его ухода из "Локомотива", то он не понимал, почему в клубе приняли решение расстаться с ним. Это хороший футболист, на тот момент он был вице-капитаном. Я думаю, что такими игроками в любом случае нельзя разбрасываться.

Что ни делается, всё к лучшему. Самое главное, что он сейчас играет. Он счастлив в "Краснодаре", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
Теги: Глушаков Шишкин
Сегодня, 12:15
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