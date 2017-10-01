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Алексей Немов: футбол понятен каждому, а в гимнастике нужно думать

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал о проблемах финансирования в своем виде спорта.

"Если ты тренер сборной — то зарплата у тебя достойная. В регионах все намного сложнее. Но деваться некуда, я тоже с этого начинал. Если есть желание, надо работать. На начальном этапе никто не даст тебе сто тысяч рублей в месяц.

В том же футболе крутятся большие деньги, однако результата нет. Олимпийские виды приносят России медали, но деньги туда никто не вкладывает. Не обидно ли?

Футболисты вам ответят: идите к нам, и у вас будут деньги. Лично я рад, что пошел в спортивную гимнастику и реализовал себя. Обидно, но я понимаю, что футбол понятен каждому. Все знают, как играть в футбол. А гимнастика — более сложный спорт: все делают одно и то же, а оценки разные. Нужно думать, а этого никто не хочет", - цитирует Немова Lenta.ru.
Сегодня, 13:16
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
о проблемах финансирования в своем виде спорта

эта новость тогда и должна быть на ресурсе этого вида спорта
а вот на счет что в футболе всё понятно - ой как не соглашусь
посидел бы он на тактическом разборе


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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