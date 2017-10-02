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Борис Игнатьев: игра "Локомотива" очень порадовала

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре "Локомотива" с "Динамо".

"Игра "Локомотива" очень порадовала. Команда находится в великолепном состоянии, игроки проделали большой объем скоростной работы и были сверхмотивированы. Им нравится играть, поэтому сегодня мы увидели команды двух разных весовых категорий. Они показали хорошую комбинационную игру, действовали с удовольствием. На мой взгляд, это был лучший матч "Локомотива" в сезоне в плане командной компоновки", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
Теги: Игнатьев Локомотив Динамо
Сегодня, 07:05
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