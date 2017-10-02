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Александр Самедов пройдет дополнительное обследование после случая с потерей сознания

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов пройдет дополнительное обследование в расположении сборной России, сообщает телеканал "360".

Напомним, Самедов потерял сознание в матче 12-го тура РФПЛ с "Уралом" (2:0).

"Самедов пройдет дополнительное обследование в сборной, после которого будет принято решение о возможных нагрузках.

Во время встречи его не заменили, потому что доктора не обнаружили признаков сотрясения мозга, а сам он хотел продолжить встречу", — сказал источник.
Теги: Самедов
Сегодня, 19:17
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(1)
№4 Написал: Виктор Лотов (Сегодня, 19:56) #
  • -2
  •  (2)
online

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Регистрация: 2.10.2017
№3 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
может я и туп и слеп, но сначала прочитал о "потери памяти."


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№2 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Чего - чего , а мужества ему не занимать , выздоравливай , ещё поможешь нам .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:34) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Саня молодец, боец настоящий, другой бы поостерёгся переть напролом тем более в его возрасте и после стольких травм.
Здоровья.
Регистрация: 29.10.2010
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