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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Самедов пройдет дополнительное обследование после случая с потерей сознания
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов пройдет дополнительное обследование в расположении сборной России, сообщает телеканал "360".
Напомним, Самедов потерял сознание в матче 12-го тура РФПЛ с "Уралом" (2:0).
"Самедов пройдет дополнительное обследование в сборной, после которого будет принято решение о возможных нагрузках.
Во время встречи его не заменили, потому что доктора не обнаружили признаков сотрясения мозга, а сам он хотел продолжить встречу", — сказал источник.
Напомним, Самедов потерял сознание в матче 12-го тура РФПЛ с "Уралом" (2:0).
"Самедов пройдет дополнительное обследование в сборной, после которого будет принято решение о возможных нагрузках.
Во время встречи его не заменили, потому что доктора не обнаружили признаков сотрясения мозга, а сам он хотел продолжить встречу", — сказал источник.
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