Сергей Фурсенко: Манчини вправе выпускать на поле столько иностранцев, сколько считает нужным

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что клуб активно работает с молодыми игроками, несмотря на большое количество иностранцев в составе.Сегодня в Москве состоялся Совет по спорту при Президенте РФ. На нем Владимир Путин критически высказался об интернациональном составе "Зенита".– Мы работаем в соответствии со всеми регламентами Российского футбольного союза и Европейской ассоциации футбола. Поэтому наш тренер вправе выпускать на поле то количество иностранцев, которое он считает нужным. В то же время подчеркну: мы, безусловно, должны развивать российский футбол и наших футболистов, и этим мы занимаемся ежедневно.