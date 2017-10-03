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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Фурсенко: Манчини вправе выпускать на поле столько иностранцев, сколько считает нужным
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что клуб активно работает с молодыми игроками, несмотря на большое количество иностранцев в составе.
Сегодня в Москве состоялся Совет по спорту при Президенте РФ. На нем Владимир Путин критически высказался об интернациональном составе "Зенита".
- Будете ли вы обсуждать слова Президента с главным тренером команды Роберто Манчини?
– Мы работаем в соответствии со всеми регламентами Российского футбольного союза и Европейской ассоциации футбола. Поэтому наш тренер вправе выпускать на поле то количество иностранцев, которое он считает нужным. В то же время подчеркну: мы, безусловно, должны развивать российский футбол и наших футболистов, и этим мы занимаемся ежедневно.
"Спорт-Экспресс"
Сегодня в Москве состоялся Совет по спорту при Президенте РФ. На нем Владимир Путин критически высказался об интернациональном составе "Зенита".
- Будете ли вы обсуждать слова Президента с главным тренером команды Роберто Манчини?
– Мы работаем в соответствии со всеми регламентами Российского футбольного союза и Европейской ассоциации футбола. Поэтому наш тренер вправе выпускать на поле то количество иностранцев, которое он считает нужным. В то же время подчеркну: мы, безусловно, должны развивать российский футбол и наших футболистов, и этим мы занимаемся ежедневно.
"Спорт-Экспресс"
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