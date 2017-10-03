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Сергей Фурсенко: Манчини вправе выпускать на поле столько иностранцев, сколько считает нужным

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что клуб активно работает с молодыми игроками, несмотря на большое количество иностранцев в составе.

Сегодня в Москве состоялся Совет по спорту при Президенте РФ. На нем Владимир Путин критически высказался об интернациональном составе "Зенита".

- Будете ли вы обсуждать слова Президента с главным тренером команды Роберто Манчини?

– Мы работаем в соответствии со всеми регламентами Российского футбольного союза и Европейской ассоциации футбола. Поэтому наш тренер вправе выпускать на поле то количество иностранцев, которое он считает нужным. В то же время подчеркну: мы, безусловно, должны развивать российский футбол и наших футболистов, и этим мы занимаемся ежедневно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фурсенко Манчини Зенит
Сегодня, 22:31
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(6)
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 23:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дерзкий как пуля резкий. После таких слов долго "не живут".
Пошел обратный отсчет. Ща еще агенты Смолла, Жиркова, Шатова и Дзюбы добавят жару. Оч хорошо, бомжы, оч хорошо relaxed
Есть в мире события, после которых все меняется. Сегодня это событие для зенита произошло. Скриньте
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 23:28) #
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  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: metric
Скоро и Лукойлу запретят,вон и в ЦСКА проблемы-это частный клуб,в Динамо та же ситуация и футбол будет в жопе и тогда мы все возрадуемся.

Цска хотел из штанишек выпрыгнуть вот и попал лучший менеджер России в финансовую кабалу,взять такую сумму в долларах по курсу 30 рублей на большой срок,когда не знаешь что будет завтра,теперь доллар 60 рублей,вот и считай,а все так же как и вы хотели Спартак обгонять везде,из штанов выпрыгивали,по средствам нужно жить,а не заниматься показухой
Регистрация: 9.03.2017
№4 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 23:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А то, что за страну будут играть бразильцы, Путин не сказал?
Регистрация: 10.09.2012
№3 Написал: metric Питер (Сегодня, 23:17) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
Путин вправе запретить Газпрому спонсировать футбольные клубы


Скоро и Лукойлу запретят,вон и в ЦСКА проблемы-это частный клуб,в Динамо та же ситуация и футбол будет в жопе и тогда мы все возрадуемся.
Регистрация: 26.03.2008
№2 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 23:12) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
каждый должен заниматься своим делом.....
Регистрация: 24.04.2009
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 23:06) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
Путин вправе запретить Газпрому спонсировать футбольные клубы
Регистрация: 9.03.2017
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