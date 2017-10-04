Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Тарханов: Бикфалви отыграл матч со "Спартаком" на уколах

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал о состоянии здоровья полузащитника екатеринбургской команды Эрика Бикфалви.

"Эрик не поехал в сборную. Завтра на тренировке поймём его состояние. Три дня он проводил лечение. Со "Спартаком" он на уколах отыграл, потому что больше некому было играть. Беспокоят его боли в спине периодически. Но думаю, что он быстро восстановится, там ничего серьёзного", - цитирует Тарханова "Чемпионат.сом".
Теги: Тарханов Бикфалви Урал Спартак
Сегодня, 07:30
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:51) #
  • 0
  •  (0)
online

Ну так и у нас пол команды не было-)))
Регистрация: 27.07.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.