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Никита Симонян: введение видеоповторов? Цель оправдывает средства

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что введение видеоповторов пойдет на пользу, так как поможет судьям принимать справедливые решения в спорных моментах.

"Игры показывают, что есть необходимость выносить решения по спорным моментам таким образом. Да, это немалые финансовые вложения, но цель оправдывает средства.

На Кубке конфедераций, за исключением некоторых случаев, на просмотр видеоповтора и вынесение последующего решения не уходило много времени", - цитирует Симоняна ТАСС.
Теги: Симонян
Сегодня, 19:14
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