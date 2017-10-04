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Евгений Муравьев: главный вопрос - кто оплатит установку и работу системы видеоповторов?

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев поддержал введение в матчах РФПЛ видеоповторов. Ранее правление Российской футбольной Премьер-Лиги выступило за введение видеоповторов. Такое решение было принято в ходе заседания правления лиги, которое состоялось 4 октября.

"Мы поддерживаем идею введения системы видеоповторов. Она подтвердила свою необходимость на прошедшем Кубке конфедераций, где успешно применялась. Также система работает уже и во многих лигах, в первую очередь европейских. Но главный вопрос, на кого выпадет бремя расходов на установку и обслуживание системы — РФПЛ, РФС, клубы? Это дорогостоящий проект, и важно понимать источники его финансирования", - цитирует Муравьева "Чемпионат.сом".
Теги: Муравьев Динамо
Сегодня, 19:29
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