Константин Зырянов: пока 40-летним себя не ощутил, но вряд ли продолжу играть

Полузащитник "Зенита-2" Константин Зырянов сказал, что по окончании текущего сезона планирует завершить карьеру.– Спасибо за поздравление! Так же, как в 35, 36 или 39 (улыбается). Пока 40-летним себя не ощутил. А каким был в 20 лет, уже и не помню. Если говорить о футбольном самочувствии, не вижу никакой разницы между сегодняшним днем и тем, когда четыре года назад закончил играть в премьер-лиге.– Всему свое время. Со сборной точно все сделал правильно. А с премьер-лигой… Предложения были, но мы всей семьей приняли решение – остаемся в Петербурге, а я буду помогать "Зениту-2". Сегодня, кстати, с утра отвез детей в школу и садик, и неожиданно появилось немного свободного времени. Решил посмотреть в интернете – может быть что-нибудь уже написали про футболиста Зырянова? Ничего нового – все старое. Но я нашел свое интервью 2012 года. В нем говорю: "Врачи определили – смогу играть до 42 лет". Выходит, годика два в запасе еще есть.– Если серьезно, вряд ли. Я еще перед началом сезона сказал: этот – последний. Конечно, есть желание играющим тренером хоть одного молодого футболиста для главной команды воспитать. Судя по тому, что некоторые наши ребята из прошлого состава разъехались по премьер-лиге, мы все делаем правильно. Но ведь вырастить хочется именно для "Зенита". С другой стороны, пора, конечно, об окончании карьеры задумываться. После сорока кто играл? Наш нынешний тренер – Анатолий Викторович Давыдов. Еще – Роже Милла. Но там, в Камеруне все сложно. Люди в 28 лет заканчивают, а может им уже по 40 на самом деле. Там странные ситуации бывают (улыбается).