"Ребята из 2DROTS молодцы! Последнее время не следил за Медиалигой. До этого какие-то новости читал, что-то смотрел", - цитирует Глебова "Чемпионат".
Вчера, 26 июня, московское "Динамо" на своем поле одержало победу над медиафутбольным клубом 2DROTS в товарищеском матче со счетом 3:0.
Этот матч стал первым для Валерия Карпина в качестве главного тренера бело-голубых. Ранее специалист негативно высказывался о медиафутболе.
Полузащитник "Динамо" Глебов прокомментировал матч с 2DROTS
Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов прокомментировал победу над 2DROTS в товарищеском матче.
Фото: ФК "Динамо"