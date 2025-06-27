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Полузащитник "Динамо" Глебов прокомментировал матч с 2DROTS

Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов прокомментировал победу над 2DROTS в товарищеском матче.
Фото: ФК "Динамо"
"Ребята из 2DROTS молодцы! Последнее время не следил за Медиалигой. До этого какие-то новости читал, что-то смотрел", - цитирует Глебова "Чемпионат".

Вчера, 26 июня, московское "Динамо" на своем поле одержало победу над медиафутбольным клубом 2DROTS в товарищеском матче со счетом 3:0.

Этот матч стал первым для Валерия Карпина в качестве главного тренера бело-голубых. Ранее специалист негативно высказывался о медиафутболе.

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