"Интерес "Серика" к Кириллу действительно есть. Но есть и другие предложения, поэтому пока всё в стадии разговоров. Есть ещё одно предложение из Турции, а также одно из России — клуб РПЛ", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Туфан Садыгов выкупил 50 процентов акций турецкого клуба "Серик Беледиеспор". Сергей Юран подтвердил, что в ближайшее время станет главным тренером турецкого клуба.
В минувшем сезоне Кирилл Гоцук провел за "Пари НН" во всех турнирах 31 матч и отметился 2 забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего защитника в 700 тысяч евро.
Агент Гоцука подтвердил, что защитник может перейти в турецкий клуб, который должен возглавить Юран
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника Кирилла Гоцука, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Пари НН"