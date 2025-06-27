"Сейчас траву кошу и рыбу ловлю. Не сказал бы, что это отдых! Получаю огромную нагрузку. Из футбола я никуда не уходил, это отпуск, пауза. Зачем в отпуске где-то светиться?" - цитирует Быстрова "СЭ".
Владимир Быстров завершил карьеру профессионального футболиста в 2018 году - россиянин выступал за петербургский "Зенит", московский "Спартак", "Анжи", "Краснодар" и "Тосно". Владимир Быстров является двухкратным чемпионом России, двухкратным обладателем Кубка страны и бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
После завершения профессиональной карьеры Владимир Быстров был тренером в сборной России до 17 лет, а также выступал в качестве эксперта на телевидении.
Быстров: из футбола я никуда не уходил. Сейчас траву кошу, ловлю рыбу
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров рассказал, чем занимается на данный момент.
Фото: ФК "Зенит"