"На данный момент, может, так и есть, что "Зенит" — самый популярный клуб в России. Они лидируют по численности зрителей, которые ходят на стадион на матчи. А на "Зенит" ходит очень много болельщиков.
Но всё равно "Спартак" остаётся более популярным клубом. В какой бы город я ни приезжал, везде есть болельщики, а у "Зенита" такого нет. По широте и охвату территории "Спартак" опережает "Зенит", - приводит слова Наумова "Чемпионат".
Ранее Спортс” и агентство Signal (part of ONY) составили рейтинг самых интересных команд в России, согласно которому самый популярной командой стал петербургский "Зенит". Московский "Спартак", в свою очередь, занял в этом рейтинге второе место.
По итогам сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги "Зенит", который занял в турнирной таблице второе место, стал самым посещаемым клубом - его домашние матчи в среднем посещал 35 691 зритель. "Спартак" по этому показателю стал третьим - средняя посещаемость домашних игр красно-белых составила 19 979 человек.
Наумов: "Спартак" - более популярный клуб, чем "Зенит"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о популярности в России московского "Спартака" и петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"