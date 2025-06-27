"Жеребьёвка групповой стадии Кубка России пройдёт 29 июня. После мы с РПЛ очень оперативно, с учётом жеребьёвки Кубка, подготовим расписание", - приводит слова Митрофанова "Чемпионат".
Ранее было опубликовано расписание Кубка России, согласно которому матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ должны пройти 29-31 июля 2025 года.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который 1 июня в Суперфинале выиграл у "Ростова".
Стало известно, когда состоится жеребьёвка группового этапа Кубка России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов огласил дату проведения жеребьёвки группового этапа Кубка России сезона-2025/26.
Фото: РФС