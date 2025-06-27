"Расклад сил в нашем футболе глобального никак не изменился. "Зенит" будет главным претендентом на чемпионство в новом сезоне. "Спартак"? Красно-белые станут чемпионами первых пяти туров РПЛ", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в клубной истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, петербургский "Зенит" расположился на второй строчке и отстал от южан на один балл.
Московский "Спартак" занял четвертое место в итоговой турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 57 очков. Ранее красно-белые продлили контракт с главным тренером Деяном Станковичем до лета 2027 года.
Канчельскис: "Спартак" станет чемпионом первых пяти туров РПЛ
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил расклад сил в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"