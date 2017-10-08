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Вице-президент РФС: основа сборной России была видна в матче с командой Южной Кореи

Основа сборной России была видна в контрольном матче с командой Южной Кореи, в следующих матчах россияне будут играть только на победу, рассказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

В субботу сборная России обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:2 в Москве.

"Мы удовлетворены результатом, игра нам понравилась - больше второй тайм, он более зрелищный, хотя пропустили два гола, и это расстраивает. Но это контрольные матчи, основа сборной уже видна. Команды Южной Кореи и Ирана - это хорошие сборные, поэтому не надо никого сбрасывать со счетов. Впереди у нас хорошие игры, мы будем во всех матчах играть на победу, потому что сейчас уже нет времени откладывать результат.

Порадовали и болельщики, рад, что было больше 20 тысяч человек. Мы довольны, что страна интересуется футболом, болельщики ходят", - цитирует Анохина ТАСС.
Теги: Анохин
Сегодня, 13:30
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