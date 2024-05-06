"То, что вредило "Спартаку", от этого они избавились. Мы же все понимаем, о ком я? Поэтому сейчас Слишкович работает в спокойном режиме. Преимуществом служит ещё и то, что никакой ответственности нет. Он же понимает, что он не главный. Он спокоен, часто варьирует состав, те, кто не играл, играют, такой момент можно экспериментировать", - сказал Мостовой.
Руководство "Спартака" 14 апреля объявило об отставке испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Вместо него назначили Владимира Слишковича, он пришел в клуб вместе с испанцем и работал в тренерском штабе. Сейчас Слишкович занимает должность временно исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством "красно-белые" пока еще не проигрывали, в последней игре, в 27-м туре команда сыграла в ничью с "Пари НН" (0:0), а до этого обыграли "Динамо" в кубковом матче (1:2), одержали победу над "Локомотивом" (3:2) и "Ростовом" (1:5).
В турнирной таблице "Спартака" занимает четвертое место, заработав за 27 туров 43 балла. В следующем 28-м туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с "Краснодаром".
Источник: Metaratings
Мостовой: "Спартак" избавился от того, что вредило. Слишкович работает в спокойном режиме
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой рассказал, в чем преимущество назначения Владимира Слишковича вместо Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"