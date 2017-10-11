Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Силкин: мне понравилась игра Лунева в матче с Ираном

Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал игру голкипера сборной России Андрея Лунева в товарищеском матче с Ираном (1:1).

"Он хорошо играл, спокойно, и мне понравился. Видно, что Лунев хорошо обучен, уверенно играет ногами — если надо было ногой передачу сделать на крайнего через иранца, то он это выполнял.

В моменте с пропущенным мячом он ничего не мог сделать. Мне его игра понравилась, хотя особо тяжелой работы у него в этом матче не было", -
приводит слова Силкина "Газета.ру".
Теги: Силкин Лунев Сборная России
Сегодня, 23:24
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.