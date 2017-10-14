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Максим Калиниченко: "Краснодар" сейчас находится в более выигрышном положении, нежели ЦСКА

Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко поделился своими мыслями в преддверии матча 13-го тура РФПЛ "Краснодар" — ЦСКА.

"Очень хорошая игра по вывеске, по командам, можно так сказать. И те, и другие — любители показывать атакующий футбол. Тоже не все получается и у одних, и у других в чемпионате. ЦСКА немного постабильнее в этом плане, но больше постабильнее в Европе. В Лигу чемпионов, в группе пробились и в чемпионате достаточно неплохо выступает. "Краснодар" болтает, "Краснодар" нестабилен, в "Краснодаре" постоянно ходят слухи об отставке Шалимова, но все на том же месте, все на своих местах, и я думаю, что "Краснодар", который целенаправленно готовился к этой игре, будет немножко в более выигрышном положении, нежели ЦСКА. У ЦСКА кадровые проблемы, ряд ведущих игроков под вопросом или точно не сыграют — это и Березуцкий, и Дзагоев, и Головин. У "Краснодара" с этим все более или менее в порядке. Тоже, возможно, рискну предположить, но "Краснодар", мне кажется, в более выигрышном положении подходит к этой игре. Поэтому мой прогноз на эту игру будет — чистая победа "Краснодара", — цитирует Калиниченко "Рейтинг букмекеров".
Теги: Калиниченко Краснодар ЦСКА
Сегодня, 16:29
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