Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Фулхэм
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм

Суперкубок Италии

Наполи
1 - 0 1 0
Болонья2 тайм

Тикнизян назвал главную проблему Батракова и Кисляка для игры в Европе

Защитник "Црвены Звезды" Наир Тикнизян поделился сомнениями относительно перспектив Алексея Батракова и Матвея Кисляка в европейских чемпионатах.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению футболиста, главным сдерживающим фактором для обоих может стать уровень физической готовности и способность выдерживать высокий игровой ритм. Тикнизян отметил, что в европейских лигах команды нередко играют по очень плотному графику, к которому российские футболисты могут оказаться не полностью готовы.

- Батраков и Кисляк не лучшим образом развиты антропометрически. Смогут ли они даже в "Лилле" выдержать этот график и пройти его на стабильном уровне? Если честно, я считаю, что нет, - признался Тикнизян в интервью Нобелю Арустамяну.

При этом футболист подчеркнул, что не исключает возможных трансферов Батракова и Кисляка в сильные зарубежные клубы. Однако, по его словам, закрепиться и стабильно играть на высоком уровне им будет крайне непросто.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится