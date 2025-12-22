Тикнизян назвал главную проблему Батракова и Кисляка для игры в Европе

Защитник "Црвены Звезды" Наир Тикнизян поделился сомнениями относительно перспектив Алексея Батракова и Матвея Кисляка в европейских чемпионатах.

Фото: ФК "Локомотив"

По мнению футболиста, главным сдерживающим фактором для обоих может стать уровень физической готовности и способность выдерживать высокий игровой ритм. Тикнизян отметил, что в европейских лигах команды нередко играют по очень плотному графику, к которому российские футболисты могут оказаться не полностью готовы.



- Батраков и Кисляк не лучшим образом развиты антропометрически. Смогут ли они даже в "Лилле" выдержать этот график и пройти его на стабильном уровне? Если честно, я считаю, что нет, - признался Тикнизян в интервью Нобелю Арустамяну.



При этом футболист подчеркнул, что не исключает возможных трансферов Батракова и Кисляка в сильные зарубежные клубы. Однако, по его словам, закрепиться и стабильно играть на высоком уровне им будет крайне непросто.

