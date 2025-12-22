В "Акроне" ответили на вопрос о дальнейшей судьбе Дзюбы

Руководитель дал понять, что на данный момент клуб не планирует принимать поспешных решений и предпочитает дождаться завершения сезона.
По словам Клюшева, вопрос дальнейшего сотрудничества с опытным форвардом будет обсуждаться в привычном формате - после подведения итогов чемпионата.
- Как видим дальнейшее сотрудничество с Дзюбой? Как и ранее - сезон закончится. Сядем - поговорим, - передает слова Клюшева "РБ Спорт".
Дзюба присоединился к "Акрону" осенью 2024 года, а летом текущего года продлил контракт с клубом до 2026 года. В нынешнем сезоне нападающий остается одним из ключевых игроков атакующей линии команды: в 18 матчах чемпионата он забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.
После 18 туров чемпионата России "Акрон" располагается на девятой строчке турнирной таблицы.
Фото: ФК "Акрон"