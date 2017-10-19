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Александр Тарханов: никуда не собираюсь уходить из "Урала"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов заявил, что хочет дальше работать в клубе.

"У меня контракт, как минимум, еще на год. И я никуда не собираюсь. Сейчас "шмели" на 6-й позиции. Это хороший результат. Впереди еще 7 игр до конца декабря, и планируем, конечно, все выиграть, порадовать болельщиков высокими показателями. А там, как пойдет – если договоримся с Григорием Ивановым, то я останусь здесь", - цитирует Тарханова ural.kp.ru.
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 17:37
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