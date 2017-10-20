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Вячеслав Мельников: если бы лимита не было, "Зенит" играл бы практически одними иностранцами

Бывший наставник "Зенита" Вячеслав Мельников поделился мнением о том, почему главный тренер питерцев Роберто Манчини во второй раз подряд выпускает в составе команды восемь легионеров в матчах Лиги Европы.

"Иностранцы, которые есть в распоряжении Манчини, по его мнению, сильнее россиян. Вот он и выставляет сильнейший состав. Пока доверие главного тренера они оправдывают. Соглашусь, что если бы лимита в чемпионате России не было, то "Зенит" и там бы играл практически одними иностранцами. В чемпионате России все играют по одним правилам. Тот же "Спартак" мог бы набрать 11 иностранцев. Так что я бы не стал проецировать эту ситуацию на наш чемпионат. Здесь свои правила, в Лиге Европы — свои. И "Зенит", равно как и другие команды, играет в соответствии с регламентом. Так что я бы параллели между турнирами проводить не стал. Выпустить в Лиге Европы Манчини может хоть 11 россиян, но пока делает по-другому. Видимо, считает, что легионеры посильнее. Хотя лично, образно говоря, я мог бы с этим поспорить, но у меня никто не спрашивает (смеется)! У каждого тренера свой подход и свое видение. Пока результат есть — считай, что тренер прав", - цитирует Мельникова "Спорт день за днем".
Теги: Мельников Манчини Зенит
Сегодня, 18:26
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№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:52) #
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online

rage
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сказал человек при котором команда вылетела в пердив.Ну разумеется что нам Халки,Паредесы,Ригони,Гараи,Данни,Вагнеры,Чорлуки,Оличи и Промесы когда есть Ионовы,Васины,Юсуповы,Шатовы и Ерохины вместе с Шишкинами.Что и говорить.Зачем нам леги,коли такие игроки в России растут)Так что в сборную набирают для количества ветеранов и разный шлак,потому что остальные еще хуже.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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