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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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18:26
Вячеслав Мельников: если бы лимита не было, "Зенит" играл бы практически одними иностранцами (2)
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Вячеслав Мельников: если бы лимита не было, "Зенит" играл бы практически одними иностранцами
Бывший наставник "Зенита" Вячеслав Мельников поделился мнением о том, почему главный тренер питерцев Роберто Манчини во второй раз подряд выпускает в составе команды восемь легионеров в матчах Лиги Европы.
"Иностранцы, которые есть в распоряжении Манчини, по его мнению, сильнее россиян. Вот он и выставляет сильнейший состав. Пока доверие главного тренера они оправдывают. Соглашусь, что если бы лимита в чемпионате России не было, то "Зенит" и там бы играл практически одними иностранцами. В чемпионате России все играют по одним правилам. Тот же "Спартак" мог бы набрать 11 иностранцев. Так что я бы не стал проецировать эту ситуацию на наш чемпионат. Здесь свои правила, в Лиге Европы — свои. И "Зенит", равно как и другие команды, играет в соответствии с регламентом. Так что я бы параллели между турнирами проводить не стал. Выпустить в Лиге Европы Манчини может хоть 11 россиян, но пока делает по-другому. Видимо, считает, что легионеры посильнее. Хотя лично, образно говоря, я мог бы с этим поспорить, но у меня никто не спрашивает (смеется)! У каждого тренера свой подход и свое видение. Пока результат есть — считай, что тренер прав", - цитирует Мельникова "Спорт день за днем".
"Иностранцы, которые есть в распоряжении Манчини, по его мнению, сильнее россиян. Вот он и выставляет сильнейший состав. Пока доверие главного тренера они оправдывают. Соглашусь, что если бы лимита в чемпионате России не было, то "Зенит" и там бы играл практически одними иностранцами. В чемпионате России все играют по одним правилам. Тот же "Спартак" мог бы набрать 11 иностранцев. Так что я бы не стал проецировать эту ситуацию на наш чемпионат. Здесь свои правила, в Лиге Европы — свои. И "Зенит", равно как и другие команды, играет в соответствии с регламентом. Так что я бы параллели между турнирами проводить не стал. Выпустить в Лиге Европы Манчини может хоть 11 россиян, но пока делает по-другому. Видимо, считает, что легионеры посильнее. Хотя лично, образно говоря, я мог бы с этим поспорить, но у меня никто не спрашивает (смеется)! У каждого тренера свой подход и свое видение. Пока результат есть — считай, что тренер прав", - цитирует Мельникова "Спорт день за днем".
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