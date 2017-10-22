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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Бранислав Иванович: верю, что Шатов может стать одним из лидеров команды
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович считает, что полузащитник Олег Шатов в оптимальной форме будет смотреться не хуже нападающего команды Александра Кокорина.
"У Олега был период в текущем сезоне, во время которого он испытывал проблемы из-за травмы. Но когда он вновь начнет получать игровую практику и уверенность в себе, будет не хуже Кокорина. Я лично верю, что он может стать одним из лидеров команды", - цитирует Ивановича ТАСС.
"У Олега был период в текущем сезоне, во время которого он испытывал проблемы из-за травмы. Но когда он вновь начнет получать игровую практику и уверенность в себе, будет не хуже Кокорина. Я лично верю, что он может стать одним из лидеров команды", - цитирует Ивановича ТАСС.
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