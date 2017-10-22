Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Бранислав Иванович: верю, что Шатов может стать одним из лидеров команды

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович считает, что полузащитник Олег Шатов в оптимальной форме будет смотреться не хуже нападающего команды Александра Кокорина.

"У Олега был период в текущем сезоне, во время которого он испытывал проблемы из-за травмы. Но когда он вновь начнет получать игровую практику и уверенность в себе, будет не хуже Кокорина. Я лично верю, что он может стать одним из лидеров команды", - цитирует Ивановича ТАСС.
Теги: Иванович Шатов Зенит
Сегодня, 00:23
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.