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Хабаровск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Фернандо: пусть соперник из второго дивизиона, но мы должны его уважать
Полузащитник "Спартака" Фернандо накануне матча 1/8 финала Кубка России против одноклубников из Нальчика вспомнил, что в прошлом сезоне красно-белые не смогли пройти "СКА-Хабаровск", который на тот момент также не выступал в премьер-лиге.
"Мы всей командой отдаем себе отчет, что это будет сложный матч. Ведь соперник прошел далеко по сетке, обыграв по пенальти "Динамо". Поэтому мы должны сохранять должную концентрацию. Иначе возможны неприятности и прокол. Пусть соперник из второго дивизиона, но мы должны его уважать. К тому же в прошлом сезоне мы проиграли "СКА-Хабаровску", который на тот момент тоже не был клубом премьер-лиги", - цитирует Фернандо "Чемпионат.сом".
"Мы всей командой отдаем себе отчет, что это будет сложный матч. Ведь соперник прошел далеко по сетке, обыграв по пенальти "Динамо". Поэтому мы должны сохранять должную концентрацию. Иначе возможны неприятности и прокол. Пусть соперник из второго дивизиона, но мы должны его уважать. К тому же в прошлом сезоне мы проиграли "СКА-Хабаровску", который на тот момент тоже не был клубом премьер-лиги", - цитирует Фернандо "Чемпионат.сом".
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