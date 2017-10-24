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Фернандо: пусть соперник из второго дивизиона, но мы должны его уважать

Полузащитник "Спартака" Фернандо накануне матча 1/8 финала Кубка России против одноклубников из Нальчика вспомнил, что в прошлом сезоне красно-белые не смогли пройти "СКА-Хабаровск", который на тот момент также не выступал в премьер-лиге.

"Мы всей командой отдаем себе отчет, что это будет сложный матч. Ведь соперник прошел далеко по сетке, обыграв по пенальти "Динамо". Поэтому мы должны сохранять должную концентрацию. Иначе возможны неприятности и прокол. Пусть соперник из второго дивизиона, но мы должны его уважать. К тому же в прошлом сезоне мы проиграли "СКА-Хабаровску", который на тот момент тоже не был клубом премьер-лиги", - цитирует Фернандо "Чемпионат.сом".
Теги: Фернандо Спартак Спартак Нальчик
Сегодня, 19:41
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