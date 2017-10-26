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Денис Глушаков: учусь на тренера с Комбаровым, Ещенко и братьями Березуцкими

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что он вместе с Дмитрием Комбаровым, Андреем Ещенко, а также с игроками ЦСКА Алексеем и Василием Березуцкими учатся на тренеров в одной группе.

"Я сейчас на него и учусь в одной группе с Комбаровым, Ещенко и братьями Березуцкими. Пошли на занятия перед Кубком конфедераций. Думаю, ещё годик поучимся и получим категорию А. Это даёт право быть помощником главного тренера или тренировать в первой лиге", - цитирует Глушакова "Спорт день за днем".
Теги: Глушаков Комбаров Д. Ещенко Березуцкий В. Березуцкий А.
Сегодня, 18:47
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
главное что б тренировочному процессу не мешало
братьям то уже по возрасту можно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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