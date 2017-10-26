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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Денис Глушаков: учусь на тренера с Комбаровым, Ещенко и братьями Березуцкими
Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что он вместе с Дмитрием Комбаровым, Андреем Ещенко, а также с игроками ЦСКА Алексеем и Василием Березуцкими учатся на тренеров в одной группе.
"Я сейчас на него и учусь в одной группе с Комбаровым, Ещенко и братьями Березуцкими. Пошли на занятия перед Кубком конфедераций. Думаю, ещё годик поучимся и получим категорию А. Это даёт право быть помощником главного тренера или тренировать в первой лиге", - цитирует Глушакова "Спорт день за днем".
"Я сейчас на него и учусь в одной группе с Комбаровым, Ещенко и братьями Березуцкими. Пошли на занятия перед Кубком конфедераций. Думаю, ещё годик поучимся и получим категорию А. Это даёт право быть помощником главного тренера или тренировать в первой лиге", - цитирует Глушакова "Спорт день за днем".
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