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Василий Уткин: Григорян сначала покинул команду РФПЛ, а потом – ПФЛ. Пошел дальше развиваться

Известный российский комментатор Василий Уткин в эфире "Спорт FM" прокомментировал уход Александра Григоряна с поста тренера московского "Арарата".

"Я желаю Григоряну всего наилучшего. Оригинальный тренер. Он сначала покинул команду РФПЛ, а потом клуб второго дивизиона. Пошел дальше развиваться", - сказал Уткин.
Теги: Уткин Григорян Арарат
Вчера, 23:44
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