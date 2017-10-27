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Хабаровск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Тыртышный: Семаку понравился наш проморолик, он хвалил девушку
Пресс-атташе "Уфы" Сергей Тыртышный рассказал, как главный тренер команды Сергей Семак отреагировал на проморолик уфимцев, во время которого девушка с очень пышными формами успевает не слишком аккуратно съесть торт, покататься по газону и встать в ворота.
"Мы Сергею Богдановичу черновой вариант ещё перед вылетом в Хабаровск показали. Ему понравилось. Вчера Алёна пришла в офис и сфотографировалась с ним. Семак её хвалил и благодарил. Больше скажу, сегодня Семак, меня когда увидел, первым делом спросил, как там дела у Алёны, не сильно ли её обижают в Интернете. Беспокоится о ней. Посоветовал не обращать внимания на эти комментарии.
Я сам делал тизер и понимал, на что нужно сделать упор. Когда мы выпустили этот анонс, нас просто завалили вопросами. Мы не "Зенит" и не "Спартак", поэтому любая новость про нас, кроме некролога, — это плюс. Мы хотели набрать много просмотров, и у нас это получилось. У нас очень много отрицательного. Пусть люди радуются жизни и смеются друг над другом. Наше видео уже точно вошло в историю. Мы точно будем крутить эту песню перед матчами", — цитирует пресс-атташе "Чемпионат.сом".
"Мы Сергею Богдановичу черновой вариант ещё перед вылетом в Хабаровск показали. Ему понравилось. Вчера Алёна пришла в офис и сфотографировалась с ним. Семак её хвалил и благодарил. Больше скажу, сегодня Семак, меня когда увидел, первым делом спросил, как там дела у Алёны, не сильно ли её обижают в Интернете. Беспокоится о ней. Посоветовал не обращать внимания на эти комментарии.
Я сам делал тизер и понимал, на что нужно сделать упор. Когда мы выпустили этот анонс, нас просто завалили вопросами. Мы не "Зенит" и не "Спартак", поэтому любая новость про нас, кроме некролога, — это плюс. Мы хотели набрать много просмотров, и у нас это получилось. У нас очень много отрицательного. Пусть люди радуются жизни и смеются друг над другом. Наше видео уже точно вошло в историю. Мы точно будем крутить эту песню перед матчами", — цитирует пресс-атташе "Чемпионат.сом".
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