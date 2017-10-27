Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Тыртышный: Семаку понравился наш проморолик, он хвалил девушку

Пресс-атташе "Уфы" Сергей Тыртышный рассказал, как главный тренер команды Сергей Семак отреагировал на проморолик уфимцев, во время которого девушка с очень пышными формами успевает не слишком аккуратно съесть торт, покататься по газону и встать в ворота.

"Мы Сергею Богдановичу черновой вариант ещё перед вылетом в Хабаровск показали. Ему понравилось. Вчера Алёна пришла в офис и сфотографировалась с ним. Семак её хвалил и благодарил. Больше скажу, сегодня Семак, меня когда увидел, первым делом спросил, как там дела у Алёны, не сильно ли её обижают в Интернете. Беспокоится о ней. Посоветовал не обращать внимания на эти комментарии.

Я сам делал тизер и понимал, на что нужно сделать упор. Когда мы выпустили этот анонс, нас просто завалили вопросами. Мы не "Зенит" и не "Спартак", поэтому любая новость про нас, кроме некролога, — это плюс. Мы хотели набрать много просмотров, и у нас это получилось. У нас очень много отрицательного. Пусть люди радуются жизни и смеются друг над другом. Наше видео уже точно вошло в историю. Мы точно будем крутить эту песню перед матчами", — цитирует пресс-атташе "Чемпионат.сом".

Теги: Семак Уфа
Сегодня, 21:22
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: baden69 (Сегодня, 22:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Классный клип! Уфимцы молодцы!
Регистрация: 31.08.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.