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"Амкар" поздравил Гаджи Гаджиева с 72-летием

"Амкар" поздравил главного тренера команды Гаджи Гаджиева с днём рождения.

"Сегодня главному тренеру "Амкара", старейшине российского тренерского цеха Гаджи Гаджиеву исполняется 72 года.

От имени большой красно-чёрной семьи поздравляем нашего наставника, желаем идей и творческих находок, сил и мудрости для их реализации, толковых коллег и подопечных, способных воплотить их в жизнь. Гаджи Муслимович, пусть вас окружают почёт и любовь семьи, близких и друзей, а жизненный опыт помогает с оптимизмом воспринимать любые жизненные коллизии. С днём рождения!" - говорится на официальном сайте "Амкара".
Теги: Амкар Гаджиев
Сегодня, 16:03
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