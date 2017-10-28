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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Амкар" поздравил Гаджи Гаджиева с 72-летием
"Амкар" поздравил главного тренера команды Гаджи Гаджиева с днём рождения.
"Сегодня главному тренеру "Амкара", старейшине российского тренерского цеха Гаджи Гаджиеву исполняется 72 года.
От имени большой красно-чёрной семьи поздравляем нашего наставника, желаем идей и творческих находок, сил и мудрости для их реализации, толковых коллег и подопечных, способных воплотить их в жизнь. Гаджи Муслимович, пусть вас окружают почёт и любовь семьи, близких и друзей, а жизненный опыт помогает с оптимизмом воспринимать любые жизненные коллизии. С днём рождения!" - говорится на официальном сайте "Амкара".
"Сегодня главному тренеру "Амкара", старейшине российского тренерского цеха Гаджи Гаджиеву исполняется 72 года.
От имени большой красно-чёрной семьи поздравляем нашего наставника, желаем идей и творческих находок, сил и мудрости для их реализации, толковых коллег и подопечных, способных воплотить их в жизнь. Гаджи Муслимович, пусть вас окружают почёт и любовь семьи, близких и друзей, а жизненный опыт помогает с оптимизмом воспринимать любые жизненные коллизии. С днём рождения!" - говорится на официальном сайте "Амкара".
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